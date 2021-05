Découverte : à la rencontre des commerçants du massif du Sancy

Dans le massif du Sancy, les équipes de France Télévisions ont fait la rencontre d'Arnaud Richard, épicier ambulant. Le commerçant travaille 70 heures par semaine, et se lève très tôt le matin. Mais son rôle est indispensable dans la vallée. Avec le confinement, il y a un an, il a rencontré de nouveaux clients, et son chiffre d'affaires a bondi de 40%. Ses habitués sont rassurés de le voir toujours au rendez-vous, lorsqu'en période de Covid-19, ils ne souhaitent pas affronter la foule des supermarchés.

Des habitudes bousculées

La crise sanitaire a aussi bousculé les habitudes de Patricia et Bruno Charmy, gérants d'un camping dans le secteur. Ils ont constaté de plus en plus de réservations de dernière minute, l'été dernier. "On avait des mails qui arrivaient le soir pour le lendemain (...) d'habitude on avait une vision à plus long terme, on avait deux trois mois d'avance, où on savait un petit peu où est-ce qu'on allait", explique le patron. Avec la fin des restrictions de circulation, ils espèrent faire le plein dans les prochaines semaines.