Après l'Espagne, puis la Belgique samedi 8 mai, la France va elle aussi se déconfiner avec une date clef, le 19 mai prochain et notamment la réouverture des bars, des terrasses et des cinémas. Une sortie de crise qui "sera progressive", prévoit Thierry Breton, le commissaire européen au Commerce intérieur sur franceinfo et France Inter, dimanche 9 mai.

"Souvenez-vous quand on allait, il y a encore quelques années, dans certains pays d'Asie du Sud-Est, on se moquait du fait que les habitants portaient des masques. Peut-être que l'on va être obligé de s'habituer à ça. Cela ne fait pas partie de notre culture, mais on va le faire, on va apprendre", précise Thierry Breton.

Avec cette pandémie, "il y aura vraiment un avant et un après", assure Thierry Breton. Mais le commissaire européen ne minimise pas les conséquences d'un tel épisode dans nos vies. "Tout le monde pense au télétravail, aux entreprises, aux rencontres virtuelles. Bien entendu, ça va continuer. Mais je pense qu'il y aura vraiment un engouement, une envie d'aller se retrouver, mais aussi de consommer", ajoute Thierry Breton qui insiste sur l'appétit des citoyens de "retrouver ne serait-ce qu'une socialisation, la volonté de se retrouver, d'être ensemble, de se toucher, de bouger. Elle est gigantesque."