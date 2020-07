Vacances : mettre en application les mesures sanitaires sur les routes de France

Les premiers touristes sont déjà au rendez-vous sur la route des vacances vendredi 3 juillet. "Il y a déjà du monde sur cette aire de Saint-Albain à Mâcon, l’une des plus fréquentées de la Bourgogne. ‘On est dans les starting-blocks’", nous confiait le directeur de cette aire. "Des mesures sanitaires ont été renforcées, mises en place avec le Covid : plexiglass, sens de circulation ou encore désinfection des postes de travail chaque heure. Tout est prêt pour accueillir la clientèle en toute sécurité", rapporte la journaliste Elsa Bazin, en duplex de l’autoroute A6 en Saône-et-Loire.

Près de 9 000 véhicules pour le week-end du 4 juillet

"Les vacanciers sont très heureux de pouvoir s’échapper après le confinement, et très organisés aussi", ajoute-t-elle. "On sort d’une période un peu partiulière, et on appréciera beaucoup ces vacances", assure l’une d’eux. "Dans cette aire de Saint-Albain, on attend près de 9 000 véhicules tout le week-end", précise la journaliste.