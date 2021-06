Vacances : les chats particulièrement victimes d'abandon

Avant les vacances, une campagne de prévention démarre sur la sensibilisation de l'abandon des chats. Elle s'appelle Very Cat Trip, en référence à Very Bad Trip.

Electro a un an. Blotti dans sa cachette, il est très farouche avec l'être humain. Dans ce refuge de la SPA, près d'une centaine de chats sont proposés à l'adoption. Isabelle et Nicolas sont à la recherche de leur nouveau compagnon de vie. Et soudain, c'est la rencontre. Twist, sept ans, est l'heureux élu. Il est sauvé, mais de nombreux autres chats n'avaient pas cette chance. Dans les refuges, le recueil est en hausse de 40 % cette année, et par rapport à 2020.

100 000 abandons par an

"Il y a un gros problème au niveau de la population féline, tous les ans on s'aperçoit qu'il y a autant voire plus de chatons dans les fourrières", déplore Marie-Laure Caron, responsable du refuge SPA de Plaisir (Yvelines). Alors cette année, la campagne de la SPA est axée sur les chats. Un dessin animé facétieux qui relate l'histoire de Grisou, qui redoute de revivre le traumatisme de l'abandon. Finalement, pour lui, tout se termine bien. Twist, lui aussi, passera les vacances avec son nouveau maître. Chaque année en France, 100 000 chiens et chats sont abandonnés.