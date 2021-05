Thermes : les curistes au rendez-vous dès la réouverture

Un quart des cures thermale a rouvert aujourd'hui, et les autres se laissent du temps pour s'organiser. Les cures n'étaient plus ouvertes depuis le 29 octobre.

La reprise de l'activité des cures est un soulagement pour les curistes, mais aussi pour les professionnels du secteur qui vivent de cette activité : les cures thermales étaient fermées depuis le 29 octobre dernier. Et mercredi 19 mai, les curistes étaient là dès 6 heures 30 pour l'ouverture des thermes d'Allevard, en Isère. Les clients sont soulagés après six mois de fermeture des établissements thermaux. "Ça m'a beaucoup manqué", lâche une curiste. "Ça me soulage psychologiquement de savoir que l'on va prendre soin de moi, et ça me soulage physiquement."

Jauge à 50% jusqu'au 9 juin

Les thermes d'Allevard ont rouvert mercredi 19 mai à 150 patients. Thierry Lach est venu de Moselle pour trois semaines de cure : "c'est surtout de l'arthrose que je fais au niveau des cervicales et des chevilles et puis des genoux, donc j'ose espérer que ça va un peu me faciliter la vie". La jauge des thermes est limitée à 50% jusqu'au 9 juin.