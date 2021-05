Sécurité routière : après la fête en terrasse, attention sur la route

Partager un verre entre amis en terrasse sera à nouveau possible mercredi 19 mai, mais après quelques verres, attention à ne pas prendre la route. Le clip montre un jeune homme alcoolisé voulant partir à moto. "Non, tu as profité des retrouvailles avec tes amis et tu as bien fait, mais ce soir tu ne vas pas prendre ta moto, c’est clair", lui lance Philippe Etchebest. Pour sensibiliser les Français, la Sécurité routière a fait appel au célèbre restaurateur, qui conclut son message par ce slogan : "La vie vient juste de reprendre, ce serait bête de la perdre."

Décès d'un jeune sur trois à cause de l'alcool

La campagne joue également la carte de l’humour avec des définitions qu’on aurait presque oubliées : "La terrasse : nom féminin, endroit ensoleillé où le niveau des confidences augmente à mesure que les verres se vident". Un message fort alors que plus d’un millier de personnes a été tué dans un accident dû à l’alcool en 2019. Sur la route, l’alcool reste responsable de la mort de près d’un jeune sur trois.