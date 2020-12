Nouvel An : les jeunes braveront-ils l'interdit ?

Pour fêter le réveillon du 31 décembre, il faudra se déplacer avant 20 heures. "J'ai prévu d'aller chez une amie, je vais y aller avant 20 heures et je dormirai chez elle, on ne sera pas énormément", explique une jeune passante. Comment faire respecter les recommandations du gouvernement ? "On ne respectera pas les mesures annoncées", assure une riveraine au micro de France Télévisions, vendredi 11 décembre.



"Faire ça sérieusement, même si c'est illégal"

Sur les réseaux sociaux, il est possible de trouver un réveillon à une centaine d'invités. Dans une vidéo amateure, un jeune homme explique les modalités de cette soirée clandestine : "Masque obligatoire, sauf aux toilettes, test PCR datant de moins de trois jours, verres en plastique. On essaie de faire ça sérieusement même si c'est illégal". Contourner le couvre-feu, une évidence pour certain. "Il n'y aura pas de couvre-feu pour nous, c'est la fête, tout simplement", confie une jeune femme.

