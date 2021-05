Réouverture du zoo du Jardin des plantes : "Les singes attendent avec impatience le retour du public", selon l'un des responsables

Après plus de six mois de fermeture à cause du confinement, la ménagerie du Jardin des plantes, à Paris, rouvre ses portes mercredi 19 mai. Et le carnet rose du zoo est volumineux : pendant le confinement sont nés deux tamarins lions dorés, des singes de la taille d'un ouistiti, une trentaine de grenouilles tricolores dont le chant ressemble à celui du grillon, et plusieurs autres bébés animaux qui vont pour la première fois découvrir les visiteurs. "Comme ils sont jeunes, explique Dylan, l'un des vétérinaires. Ils arrivent à s'adapter assez facilement et sont plutôt rassurés par la présence de leurs parents."

La vie ne s'est pas arrêtée pendant le confinement

Malgré le confinement et la réouverture, la vie ne s'est jamais arrêtée dans la ménagerie. Dans ce labyrinthe de cages, d'enclos, de points d'eau de cinq hectares, il a fallu nourrir et soigner les animaux en ce jour de réouverture. Les perruches-souris semblent intriguées par le retour des premiers visiteurs, tout comme les orangs-outans, explique Christophe, le responsable des singes. "Ils attendent avec impatience le retour du public parce que pour eux, c'est une sorte d'occupation, sourit-il. Ils sont très curieux de nature et on a fait en sorte de les occuper un maximum en sachant qu'il n'y avait pas le public pour les distraire."

Protocole sanitaire oblige, la capacité d'accueil du zoo a été divisée par cinq. L'équipe de la ménagerie espère que les visiteurs arriveront en nombre, mais juin est traditionnellement un mois de forte affluence.