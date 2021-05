Paris : Indochine se produira pour un concert-test le 29 mai à Bercy

Le 29 mai, 5 000 personnes vont pouvoir assister à un concert test à l'AccorHotels Arena de Paris Bercy. Seuls critères pour être dans la salle : avoir entre 18 et 45 ans, habiter l'ile-de-France, ne pas être atteint de comorbidité ni être enceinte. De quoi faire saliver de nombreux Parisiens. " [Ça me donne envie] de fou. Moi, ça me manque les concerts et les festivals", témoigne l'un d'eux. Le protocole sanitaire sera strict, puisqu'un test antigénique devra être réalisé trois jours avant le concert, doublé d'un test salivaire le jour-même, et d'un autre sept jours plus tard.

Essai clinique encadré

Il s'agit d'un essai clinique encadré par des scientifiques, pour calculer le risque de transmission du virus. "L'objectif est d'accompagner la réouverture des concerts dits en configuration debout, en particulier dans les espaces fermés où le risque est le plus important", a indiqué le Pr. Constance Delaugerre, coordinatrice de l'étude virologue de l'hôpital Saint-Louis (Paris). C'est le groupe Indochine qui se produira sur scène. Il jouera bénévolement, et investira même de l'argent "pour pouvoir présenter un concert digne", a indiqué le 9 mai le chanteur, Nicola Sirkis. Les inscriptions sont en vente. 7 500 volontaires seront tirés au sort.