Nord : forcés de fermer à minuit 30, les bars tentent de s’adapter

Le Nord prend les devants pour contrer l’augmentation du nombre de cas de coronavirus. Désormais, les cafés, bistrots, bars et restaurants doivent tous fermer à minuit et demi pour 15 jours. Dans un quartier animé de Lille, la fête est logiquement écourtée. Un client est interloqué : "L’heure de fermeture des bars n’a pas vraiment de rapport avec le Covid, qu’il soit minuit ou 1 heure…" Un autre jeune homme relativise : "On finit à l’appartement. On s’adapte, tout simplement !"

Les restaurateurs restent vigilants

Mehmet, gérant du bar l’Imprévu, rue Masséna, s’assure que la distanciation est respectée. Il est cependant dépité de devoir renvoyer ses clients à minuit 30 : "Je suis un peu déçu car ils me disent que leur soirée va commencer maintenant ! On ne sait pas quoi répondre car on est obligé de respecter le règlement." Sandra Herpoel, gérante du Temple’s bar va, quant à elle, réduire son personnel. Tous, en revanche, ont une même crainte : que la police demande une fermeture administrative de leur établissement.

