Nice : un concert sans gestes barrières

Une foule compacte, des danseurs portés par l'euphorie qui se collent les uns aux autres sans aucune distance de sécurité ni masque sur le visage. Sur la promenade des Anglais ce samedi 11 juillet, lors d'un concert, les gestes barrières semblent avoir été oubliés par certains. Un relâchement reconnu par les fêtards. "Ca fait du bien à tout le monde, ça fait penser à autre chose", lance un jeune homme venu s'amuser. "Deux mois, c'était horrible ! Je veux oublier ces deux mois", lâche un autre fêtard interrogé.

Des pancartes et messages audio de distanciation

Des pancartes et des messages audio de distanciation ont été diffusés mais l'envie de faire la fête semblait bien plus forte ce samedi soir. Le DJ The Avener, lui, souhaite que le public comprenne que les conseils doivent être respectés pour que les artistes puissent à nouveau travailler. "Dans tous les cas, il faut ça pour continuer. J'espère qu'on va retrouver tous les artistes à des concerts, des dates, qu'on va retourner sur la route, profiter de ces moments, et donner avec passion ce qu'on sait faire", a-t-il glissé, en marge de son concert.