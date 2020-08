Lutte contre le Covid-19 : des moyens efficaces ?

Les pieds dans le sable, pas pour bronzer mais pour se faire dépister. Dans ce centre de test Covid sur les quais parisiens, les jeunes patients passent tour à tour tous les après-midi. "J’aimerais aller en vacances chez mes grands-parents, je ne voudrais pas risquer de les contaminer", témoigne un homme. Ici on réalise des tests sanguins gratuitement : sérologiques ou PCR. Chaque semaine en France, environ 500 000 tests sont effectués.

Ces tests sont-ils efficaces ?

"Aujourd’hui, on estime qu’une personne sur deux testée positive est asymptomatique, avance le Docteur Djillali Annane de l’hôpital de Garches (Hauts-de-Seine). Si on ne l’avait pas testé, on serait passé à côté, et elle aurait pu contaminer d’autres personnes." De son côté, le médecin et épidémiologiste Martin Blachier estime que l’on ne teste pas les bonnes personnes : "Il faut faire comme en Asie et traiter intensivement là où sont les clusters, pour les éteindre le plus vite possible."

