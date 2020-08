Le masque sera-t-il bientôt obligatoire en entreprise ?

Le rituel est le même tous les matins dans cette entreprise de jeux vidéo : gel hydroalcoolique et masque obligatoire à l'entrée. Le masque doit aussi être porté dans les couloirs et en réunion. Un employé le comprend même si c'est contraignant. "Cela donne chaud, surtout l'été donc ce n'est pas très pratique. Mais si on n'a pas le choix, il faut faire avec", explique Laurent Carlot.

Masque obligatoire pour tous ?

Seule exception : lorsque le salarié est seul à son poste. La direction de l'entreprise a préféré anticiper les recommandations du ministère du Travail aux entreprises mardi 18 août. La société est même déjà allée plus loin en clôturant l'accès aux ustensiles de cuisine. Les salariés ont pour recommandation de manger seul à leur poste de travail. Dans un centre de contrôle technique, le seul salarié présent espère ne pas avoir à porter le masque tout le temps.

