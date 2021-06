Le festival Les Nuits de Fourvière à Lyon se prépare à ouvrir "dans un état de sidération positive", se réjouit son directeur

Le festival Les Nuits de Fourvière, à Lyon, débute mardi 1er juin pour une durée de deux mois. Le premier grand évènement depuis le déconfinement s'apprête à se tenir dans un "état de sidération positive", selon les termes de son directeur, Dominique Delorme. "La seule inconnue", a-t-il dit sur franceinfo, c'est de savoir "si le public aura bien compris le fonctionnement du pass sanitaire".

franceinfo : Le festival Les Nuits de Fourvière à Lyon est le premier grand festival à accueillir du public depuis le déconfinement, dans quel état d'esprit a-t-il lieu ?

Dominique Delorme : Il a lieu dans un état de sidération positive. Il y a une équipe professionnelle qui est à pied d'œuvre et qui est prête à accueillir les nombreux visiteurs qui se sont donné rendez-vous au festival. On a quelques inconvénients et quelques haies à sauter pour y arriver mais on va y arriver. La seule inconnue c'est : est-ce que le public aura bien compris le fonctionnement du pass sanitaire et est-ce qu'il sera présent avec son test, avec son QR code ?

Le pass sanitaire s'applique effectivement pour vous, puisque certaines de vos rencontres dépassent les 1 000 spectateurs. Comment cela va marcher, vous pensez que tout le monde a bien compris ?

Non, je ne pense pas que tout le monde a bien compris parce que nous on est en train de bien comprendre. Les gens qui ne sont pas préoccupés par cela, ils ne sont pas tout à fait prêts. Il faut essayer de raisonner simplement. Le pass sanitaire, c'est un QR code qu'on peut télécharger dans son application TousAntiCovid ou qu'on peut imprimer sur papier. Il faut bien arriver avec. Ce QR code raconte que vous avez passé un test antigénique ou PCR dans les 48 heures et qu'il est négatif. Il peut aussi prouver que vous avez été vacciné complètement, c'est-à-dire que vous avez eu votre deuxième injection depuis 14 jours. Et puis, troisièmement, le QR code peut dire que vous avez été malade du Covid et que vous êtes désormais rétabli, via un test PCR qui le prouve. Attention, sans cela on ne rentre pas dans les spectacles qui accueillent plus de 1 000 personnes. Pour certains spectacles qui sont donnés dans un théâtre avec une jauge de moins de 500 personnes, là il n'y a pas besoin de test PCR ou de pass sanitaire.

L'accueil du public se fera en jauge limitée dans un premier temps ?

Jusqu'au 9 juin la jauge est réduite à 35%. C'est technique mais, en bref, notre gros théâtre gallo-romain qui peut recevoir jusqu'à 3 000 personnes ne pourra ouvrir que pour 1 000 personnes. Après le 9 juin, on passe à 2 000 personnes et peut-être que le 1er juillet, puisque le festival dure deux mois et s'arrête le 30 juillet, on pourra être en jauge totale assise, c’est-à-dire 3 000 personnes.