INFO FRANCEINFO | Les Parisiens déménagent, la capitale perd 6 000 écoliers en un an

Cette année, la ville de Paris compte 6 000 écoliers de moins que l'année scolaire précédente (2019-2020), soit une baisse inédite de 5%, a appris franceinfo auprès du rectorat de Paris mardi 12 octobre 2021. La crise sanitaire est une des causes de cette baisse, avec le départ de nombreuses familles de la capitale. Cette chute de 6 000 élèves dans les écoles publiques du premier degré est beaucoup plus importante que lors de l'année précédente. Au mois de septembre 2020, 3 700 écoliers en moins avaient été décomptés.

Baisse généralisée dans tous les arrondissements

En moyenne, depuis dix ans, la ville de Paris perd 2 500 écoliers chaque année. 63 classes ont fermé au total lors de cette rentrée scolaire à Paris, tandis que 43 ont ouvert. Tous les arrondissements de la capitale sont concernés par ces baisses, mais les arrondissements les plus touchés sont les 9e, 10e et 11e arrondissements. "C'est assez énorme, on a jamais eu autant de perte d'élèves en un an", témoigne la directrice d'une école du 20e arrondissement de Paris qui compte cette année 115 élèves, contre 140 l'an dernier.

Selon cette directrice, beaucoup de familles sont parties vivre en banlieue ou en région. "Nous, on en profite, ajoute-t-elle. Nous avons des classes avec des petits effectifs, ce sont de très bonnes conditions pour les enseignants et les élèves." Ce qui ne l'empêche pas d'être inquiète sur le futur de son école : "Nous allons travailler sur les effectifs de la rentrée scolaire, et il faudra probablement envisager des fermetures de classes".