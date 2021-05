Hérault : à Cournonsec, le premier mariage post-confinement

À quelques minutes de se dire oui, l'impatience est palpable. Elle s'apprête à vivre un mariage qui dû être reculé d'un an. Nathalie Cabaret, l'épouse, ne voulait plus repousser l'échéance. "C'est trop long, une année à attendre. Même dans la préparation, c'est trop long. Les festivités sont très restreintes, mais on le fait quand même", explique-t-elle.

Bisou masqué

Sur le thème écossais, cettre cérémonie est la première que la mairie célèbre, à Cournonsec (Hérault). Les règles sont strictes, le nombre de personnes aussi : seulement 20 invités sont autorisés. "Les chaises sont plus espacées, on essaie de tenir les distanciations, et on demande à tout le monde de porter le masque", explique Françoise Maraval, adjointe à la marie de Cournonsec. Même le baiser de mariage est fait avec le masque. Pour tous les autres, de nombreuses photos ont été prises, et il faudra s'en contenter. Le couple espère pouvoir faire une célébration en bonne et due forme en 2022. La grande fête peut attendre, surtout après onze années d'amour. "C'est que du bonheur", assurent les nouveaux mariés.