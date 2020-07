Espagne : le plastique pollue la mer en Andalousie

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La pollution continue de toucher la mer en Andalousie (Espagne). Régulièrement, cette association d’activiste organise des ramassages marins pour tenter de nettoyer un peu plus des eaux souvent très polluées par le plastique. Cette année, parmi les nouveaux produits ayant été jetés à la mer, on retrouve de plus en plus de masques et de gants de protection.

La pollution réduite pendant le confinement

Si le matériel pour se protéger face à l’épidémie de Covid-19 termine parfois à l’eau, le confinement instauré en Espagne a au moins permis de préserver pendant un temps la mer. L’heure est toujours à la sensibilisation dans le pays. "Il faut parfois plus de cinq cents ans pour qu’un sac plastique disparaisse. C’est cinq cents ans où il reste dans la nature, il cause des dégâts car il est ingéré par la faune. Les animaux sont piégés et meurent", rappelle l’activités Moises Palmero.

