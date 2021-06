Déconfinement : les piscines rouvrent grand leurs bassins

Depuis le temps qu’il attendait la réouverture des piscines, cela valait bien un petit plongeon dans le bassin à Pontcharra (Isère). Mercredi 9 juin, les piscines ont ouvert leur porte après plusieurs mois de fermeture pour le plus grand bonheur des petits et des grands. "Ils n’attendaient que cela. Ils ont entendu à la télévision que cela allait ouvrir", confie une mère de famille. "Je suis venue à l’ouverture, à midi, j’ai fait mes petites longueurs et puis, voilà, je prends le soleil", précise une femme.

Masque obligatoire dans les vestiaires

Une réouverture sous haute surveillance : port du masque obligatoire dans les vestiaires, jauge à 50 %, un mètre de distance entre nageurs dans les bassins. Ce gérant d’une piscine près de Bordeaux (Gironde) va même encore plus loin. "Il y a déjà des mesures d’augmentation du taux du chlore dans les bassins. C’est-à-dire que l’on a un taux de chlore actif à la limite supérieure, 1,4 mg/l de chlore, ce qui fait que l’eau est encore plus désinfectante que d’habitude", indique Fabrice Moralès, directeur du centre nautique. Une réouverture qui tombe à pic : les premières grosses chaleurs estivales sont attendues dans les prochains jours.