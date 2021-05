Déconfinement : les centres commerciaux pourront eux aussi rouvrir mercredi

Les centres commerciaux pourront enfin rouvrir mercredi 19 mai. Dans une galerie marchande près de Toulouse (Haute-Garonne), Frédéric Hibert, opticien, va pouvoir retrouver sa clientèle. Lundi, il a réuni ses salariés pour peaufiner les derniers détails. "Toute l'équipe est revenue, on est vraiment très contents, ça fait plaisir parce qu'on a besoin de créer ce lien tous ensemble", se réjouit-il.

Un protocole sanitaire mis en place

Comme cet indépendant, une centaine d'enseignes de ce centre commercial vont pouvoir rouvrir mercredi avec un protocole sanitaire déjà bien rodé, avec, notamment, des marquages au sol et des jauges fixées à une personne pour huit mètres carrés. Le centre commercial pourra accueillir 4 650 clients maximum à la fois, et sera ouvert le lundi de Pentecôte. L'enjeu est de taille pour les commerçants, qui ont perdu quatre mois de chiffre d'affaires à cause de la fermeture.