Déconfinement : le retour du public au Stade de France

Bien avant le coup d'envoi, ce supporter est déjà en tenue. "J'en ai des frissons. France-Bulgarie, c'est merveilleux, ça me met du baume au cœur", explique Clément Tomaszewski. Un match de plus pour ce vétéran des stades, mais cette fois, le billet ne suffit plus. Sur le smartphone ou en version papier, le QR code est obligatoire désormais.

Présenter un QR code papier ou sur smartphone

Les consignes sanitaires sont placardées partout. Invités par la Fédération de football, les 5 000 supporters devront présenter impérativement un test PCR négatif ou antigénique de moins de 48 heures, l'attestation de vaccination complète ou la preuve d'une immunité. Ces contraintes sont acceptées par tous. A partir du mercredi 9 juin, les supporters avec un pass sanitaire pourront se retrouver dans les enceintes sportives. Ils devront être assis et respecter une jauge de 65 % de la capacité d'accueil, dans la limite de 5 000 personnes.