Déconfinement : le marché de Rungis s'anime à nouveau

Avant la réouverture généralisée, il y a déjà eu une grande agitation dans le plus grand marché de produits frais de France, à Rungis (Val-de-Marne). L'équipe du 13 heures s'est faufilée dans les coulisses et a pu suivre un restaurateur heureux.

Après des mois au ralenti, l'activité reprend de plus belle à Rungis (Val-de-Marne). Le matin du 8 juin, la cadence s'accélère. L'enjeu principal : livrer à temps les restaurants, qui rouvrent le lendemain. L'enjeu est de taille pour un distributeur de fruits et légumes qui assure la bonne préparation des commandes. Plus de la moitié de son chiffre d'affaires dépend de la restauration. Pour lui, la reprise sonne comme un soulagement. "On retrouve l'avant-Covid, c'est assez génial, on ne pensait pas que ça allait aller aussi vite", exulte Yoni Cohen, distributeur chez Maison Colom.

À plein régime

Si certains restaurateurs se font livrer, d'autres se sont levés tôt le matin pour s'approvisionner. Après huit mois de fermeture, Michel Geneston accueillera de nouveau des clients dans son établissement : une dizaine de tables. Chez un grossiste qu'il connaît bien, il choisit la viande qu'il servira. Une reprise progressive depuis la réouverture des terrasses. À Rungis, les 1 200 grossistes sont prêts à tourner à plein régime.