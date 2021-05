Déconfinement : la ville de Reims prépare un été culturel et festif

Réouverture des musées, maintien des festivals comme Les Flâneries Musicales et La Magnifique Society, organisation de spectacles gratuits et en plein air, Reims veut profiter d'un été culturel et festif. En coulisses, toutes les équipes se préparent pour une saison très attendue mais encore particulière, avec de fortes contraintes sanitaires.

Le fort de la Pompelle, haut lieu de la mémoire de la Première Guerre Mondiale en Champagne, se prépare à rouvrir ses portes le 19 mai. Les visiteurs découvriront un lieu qui a été rénové pendant ces longs mois de fermeture. "On est fermés depuis 6 mois, il y a eu deux reports de date de réouverture, donc cette fois on espère bien que la date du 19 mai est la bonne" explique Georges Magnier, directeur des musées de la ville de Reims. "Nous tablons sur une jauge très réduite, avec 25% de la capacité d'accueil, ce qui représente environ 50 personnes en simultané".

Un été culturel en plein air

Dans la ville, on s'active aussi à proposer une saison culturelle riche. Tous les week-ends de l'été, des spectacles gratuits et en plein air seront notamment proposés. "On a été tellement déçu parfois de devoir annuler des événements qu'on a imaginé un été culturel à l'extérieur, avec des spectacles tous publics" précise Pascal Labelle, adjoint au maire de Reims en charge de la culture.

Deux festivals appréciés dans la région ont maintenu leurs éditions 2021. Du 17 juin au 9 juillet, Les Flâneries Musicales de Reims proposeront 43 concerts de musique classique. Seule annulation, le traditionnel concert pique-nique.

Autre événement musical, La Magnifique Society. Clara Luciani, Philippe Katerine ou encore PNL font partie de la trentaine d'artistes à l'affiche du festival, qui se déroule au parc de Champagne du 25 au 27 juin.