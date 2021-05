Déconfinement : comment les restaurants se préparent à la réouverture des terrasses le 19 mai

La réouverture des terrasses pour les cafés et les restaurants est prévue pour le 19 mai. De nombreuses villes ont autorisé des créations ou extensions de terrasses sur l’espace public. Les professionnels s’organisent pour accueillir les clients.

À Angers, dans le Maine-et-Loire, le temps n’est pas à sortir en terrasse, mais leur réouverture pour le 19 mai se prépare. L’heure est à l’installation d’extensions. Un bar a ainsi investi 2 000 euros. "C’est vraiment indispensable (… ) Comme c’est à partir du 19 mai, l’ouverture des terrasses, pas à l’intérieur mais à l’extérieur, donc ça fait un plus en attendant", explique Patrice Piton, gérant de bar.

Extension des terrasses et exonérations de taxes

Depuis plusieurs mois, un restaurateur propose des tartes flambées et burgers à emporter. À partir du 19 mai, il table sur une cinquantaine de clients en terrasse, même si le protocole s’annonce contraignant. "La règle de six par table va nous limiter sur notre chiffre d’affaires, surtout le soir", s’alarme Wilfried Tharreau. Pour un autre gérant de bar, l’inquiétude est de devoir gérer seul l’afflux de clients en quête d’une place en terrasse. La mairie d’Angers va autoriser l’extension des terrasses et annonce des exonérations de taxes.