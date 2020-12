Culture : Laurent Voulzy, Charles Berling… L’actualité de la semaine

Le comédien Charles Berling, à la tête de théâtres à Toulon, prépare un recours en justice. "Elle est fragile cette culture, et là, tout d’un coup, la prendre à part et laisser les autres rouvrir (…) si vous réfléchissez, nous étions fermés, donc s’il y a une recrudescence de l’épidémie, ce n’est pas nous qui l’avons causée." Si les lieux de culture restent fermés à l’heure actuelle, Nicolas Lemarignier a évoqué le secteur de la musique, et est parti à la rencontre de Laurent Voulzy.

Une multiplication des concerts virtuels

Son nouvel album, Florilèges, est une compilation de ses meilleurs succès. Un titre exclusif est également présent. "Parfois, je passe des mois en studio à enregistrer", a raconté l’artiste face aux caméras de France Télévisions. Véritable passionné d'histoire, et notamment du Moyen-Age, Laurent Voulzy a "toujours eu ça en lui". Enfin, côté bandes dessinées, l’ouvrage Peau d’Homme, de Hubert et Zanzim, est à mettre au pied du sapin.