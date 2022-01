Covid-19 : tour d’Europe de la situation sanitaire

En Allemagne, un tour de vis a été instauré pour l’accès aux cafés, restaurants et autres lieux de loisirs. Désormais, ces endroits seront totalement interdits aux non-vaccinés. "C’est une règle stricte, il faudra être vacciné et testé ou avoir fait sa troisième dose pour aller au restaurant", a déclaré Olaf Scholz, le chancelier allemand. Pour ne pas paralyser le pays, les délais d’isolement vont être réduits pour les malades et les cas-contacts.



Durcissement en Italie

En Italie, le gouvernement a rendu obligatoire la vaccination des plus de cinquante ans. Le durcissement des mesures sanitaires concerne également le pass sanitaire. Aux Pays-Bas, les écoles vont rouvrir après plusieurs jours de confinement. Au Royaume-Uni, les restrictions imposées aux voyageurs étrangers vont être assouplies. Une ouverture, alors que le pays a franchi le cap des 150 000 personnes mortes du Covid-19.