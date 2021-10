Covid-19 : la Guadeloupe entame une nouvelle phase de déconfinement

C’est un long retour vers la vie normale. Après presque deux mois de confinement, ce restaurant retrouve ses clients. Une ouverture rendue possible grâce à des chiffres de l'épidémie de Covid-19 à la baisse. "Je pense qu’il faut qu’on fasse l’effort tous là maintenant pour que l’on puisse retourner à un cycle beaucoup plus normal, parce que nous avons des frais, du personnel que nous payons", confie Marius Pheron, restaurateur. Le couvre-feu a été allégé, les limites de déplacement ont été levées et le pass sanitaire est désormais obligatoire dans les restaurants.

Six personnes par table

Avec, comme en métropole, une période de transition. Pendant deux semaines, ils pourront ouvrir sans pass sanitaire jusqu’à 30 clients. Une manière de s’adapter en douceur, avec tout de même des règles à respecter : six personnes par table, une distance de deux mètres entre les tables. Si les indicateurs continuent de baisser, le déconfinement devrait se poursuivre avec une deuxième phase prévue le 22 octobre.