Covid-19 : contaminations à la hausse dans le Sud-Ouest

Les chiffres liés au Covid-19 baissent au niveau national et sont un peu plus rassurants. Mais le président, Emmanuel Macron, a invité à la vigilance et à la tenue des gestes barrière pour le moment. Et pour cause : dans certains coins de France, les contaminations se poursuivent. C'est le cas dans six départements du sud-ouest, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques.