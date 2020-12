Coronavirus : les objectifs fixés par Emmanuel Macron pour déconfiner le 15 décembre seront-ils atteints ?

Les objectifs fixés par Emmanuel Macron pour entamer le processus de déconfinement le 15 décembre pourraient ne pas être atteints. "Si on regarde ces dernières 24 heures, 11 000 personnes testées positives. On voit qu'on est bien au-dessus du seuil de 5 000 cas quotidiens qui avait été fixé par le président de la République", rapporte le journaliste France Télévisions et médecin Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures, lundi 7 décembre. Selon une simulation suivant la tendance actuelle, 6 624 personnes pourraient être testées positives au Covid-19 le 15 décembre, un chiffre supérieur au seuil de 5 000 cas quotidiens.

Les sorties de réanimation pourraient se faire plus lentement

"Il faut prendre ce chiffre avec prudence parce que premièrement, tous les tests antigéniques qui sont réalisés chaque jour en pharmacie ne sont pas encore remontés dans la base. Donc on sera probablement au-dessus", poursuit Damien Mascret. L'autre critère fixé par Emmanuel Macron est celui du nombre de cas en réanimation dans les hôpitaux. "Il faut être en dessous de 3 000. Aujourd'hui, on est à 3 200. On sera probablement en dessous de 3 000. [...] Il faut quand même tenir compte d'un paramètre : les gens qui sont aujourd'hui en réanimation sont les cas les plus compliqués, et ont tendance à y rester plus longtemps. Il faut s'attendre à ce que les sorties de réanimation se fassent un peu plus lentement", conclut le médecin.

