Coronavirus : les gestes barrières déjà oubliés ?

Le conseil scientifique s'inquiète d'un relâchement des Français. Avec l'été et les vacances, nous avons tendance à oublier le port du masque et moins respecter les gestes barrière. Tout cela nous rend vulnérable face au virus, et à une possible reprise de l'épidémie.