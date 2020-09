Coronavirus : le téléravail reste difficile à mettre en place

N. Bidard, C. Barbaux, Y. Bodin, B. Vidal

N. Bidard, C. Barbaux, Y. Bodin, B. Vidal France 3 France Télévisions

Depuis le confinement lié à la pandémie de coronavirus, de nombreuses entreprises ont changé leurs méthodes de travail, en faisant notamment travailler leurs salariés en télétravail. Dans une entreprise qui met en relation des élèves et des professeurs de cours particuliers, un salarié sur 5 seulement a souhaité retourner travailler au bureau.

Le casse-tête des plannings

Toutefois, pérenniser le processus n’est pas chose aisée. Les plannings, notamment, sont difficiles à mettre en place pour savoir qui est présent ou non. "Quand on est en télétravail, il faut mener une petite enquête et demander aux membres de son équipe s’ils sont au bureau ou en télétravail", estime Eva Pacios, manager à Superprof. Wilfried Garnier, le président de cette entreprise, reconnaît quant à lui, avoir eu du mal avec le télétravail car il a eu le sentiment de "perdre le contrôle".

