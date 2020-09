Coronavirus : le sport continue malgré le virus

Même en pleine crise sanitaire, le sport reste d’actualité chez les plus jeunes. Ils ont l’occasion de profiter de plusieurs cours, mais sous certaines conditions. Dès l’arrivée pour enfiler sa tenue de sport, les enfants voient un premier changement : ils n’ont pas le droit d’être plus de 5 par vestiaire en raison des distanciations sociales à respecter. C’est également le cas lors des activités afin d’éviter une trop grande proximité.

Les exercices en extérieur favorisés

Les professeurs de sport tentent comme ils peuvent d’allier programme sportif et consignes sanitaires. S’ils en sont exemptés durant la pratique du sport, les plus jeunes doivent porter un masque dès qu’ils se déplacent. Pour accueillir le plus de personnes tout en respectant les distanciations sociales, les terrains en extérieur sont favorisés. Une alternative qui pourrait devenir compliquée avec l’arrivée de l’hiver.

