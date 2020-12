Coronavirus : la détresse des hôteliers et des restaurateurs

Le patron de Palma Hôtel, Bertrand Lecourt, a fait un choix : rester ouvert, même si l'activité n'est pas au rendez-vous. "J'ai cinq chambres maximum occupées, et d'habitude, c'est une période où les milieux de semaine, du lundi au vendredi, sur les 32, j'en ai au moins 25", confie le directeur, qui a enregistré 225 000 euros de pertes depuis le mois de mars. Après avoir fermé cet été, il a préféré rester ouvert. Une façon pour lui de payer certaines de ses charges, qui s'élèvent à 20 000 euros par mois. En octobre, cet hôtelier a bénéficié du fonds de solidarité : 7 800 euros, insuffisants selon lui. Il manifestera lundi 14 décembre avec les cafetiers et les restaurateurs.



Pouvoir rouvrir le 20 janvier

La journaliste Claire Koç est en direct des Invalides à Paris, où se tient la manifestation : "Les patrons de bars, discothèques, hôtels et restaurants sont arrivés en bus dans la capitale, des bus qui sont partis de toute la France pour ce grand rassemblement statique. 5 000 personnes sont attendues. Tous ici se disent inquiets : ils espèrent une garantie, celle de pouvoir rouvrir le 20 janvier". Le secteur du tourisme et de l'événementiel alerte sur l'urgence de la situation : il emploie plus de deux millions de personnes et craint la disparition de 30 % d'établissements en France.

