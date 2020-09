Cinéma et crise sanitaire : "La semaine dernière a réuni deux millions de spectateurs", se félicite la Fédération nationale des cinémas français

La fréquentation des salles hexagonales a doublé par rapport aux mois de juillet et août, indique le président de la FNCF. La présence d'un plus grand nombre de films à l'affiche devrait encore doper ces chiffres pour les mois d'octobre et novembre.

Après un printemps et un été moroses dans les salles obscures, le secteur du cinéma entrevoie un automne plus prometteur. "La semaine dernière a réuni deux millions de spectateurs", se réjouit vendredi 4 septembre sur franceinfo Marc-Olivier Sebbag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF).

Il cite deux films ayant permis ce retour en salles : "Tenet", de Christopher Nolan et "Effacer l'historique" de Gustave Kervern et Benoît Delépine. "Pendant tout l'été, pendant deux mois, il n'y a eu, chaque semaine, qu'un million de spectateurs", indique Marc-Olivier Sebbag.

À partir du moment où l'offre de films s'élargit, où il y a plus de films à voir, il y a plus de spectateurs au cinéma.Marc-Olivier Sebbagà franceinfo

"Progressivement, grâce aux films présentés au Festival de Deauville qui vont sortir en salles, il va y avoir plus de films et les spectateurs vont pouvoir aller plus nombreux en salles", prédit le directeur général de la Fédération nationale des cinémas français. Pour Marc-Olivier Sebbag, les mois d'octobre et novembre seront des mois avec plus de films à l'affiche. "On espère que cela va permettre de retrouver un niveau de fonctionnement et de fréquentation des publics si ce n'est égal, en tout cas comparable à ce qu'on connaît d'habitude", appelle-t-il de ses voeux.

Marc-Olivier Sebbag rappelle que "la situation est très difficile" pour les professionnels du cinéma : "On a eu des niveaux de fréquentation en baisse de 70% pendant tout l'été", a-t-il regretté.