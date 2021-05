Bac 2021 : la grogne des lycéens monte

Les lycéens attendent des réponses sur l'organisation du bac en 2021. Certains réclament la suppression des épreuves prévues et souhaitent une validation via le contrôle continu.

Zohra Farhaty retrouvera le chemin du lycée lundi 3 mai. Elle terminera son année scolaire avec en ligne de mire, l'examen du baccalauréat. Cette année, la majorité de l'examen aura lieu en contrôle continu, mais l'épreuve de philosophie est maintenue en présentiel, ainsi que le Grand Oral, un tout nouvel exercice. Une incertitude qui pèse sur la jeune femme. "Je ne sais pas trop comment me préparer. En temps normal j'aurais pu me dire 'avec du travail je vais venir prête à l'entretien', aujourd'hui je ne sais pas si je vais avoir le temps de me préparer pour présenter la meilleure version de mon oral le jour J."

Le ministère de l'Éducation nationale se veut compréhensif

Pour se préparer, la lycéenne regarde des tutoriels sur Internet. Elle regrette de ne pas être plus accompagnée par les professeurs de son lycée. "C'est difficile d'être motivé dans ce contexte là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de cours en présentiel", explique Zohra. Comme des milliers de lycéens, elle aimerait voir le Grand Oral annulé. Le ministère de l'Éducation nationale ne l'envisage pas pour l'heure mais se montre compréhensif. Dimanche 2 mai, Jean-Michel Blanquer a esquissé une piste, "l'élève pourrait par exemple présenter un mot de son professeur pour signaler les parties du programme non vues".