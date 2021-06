Alpes-Maritimes : les commerçants veulent accélérer le déconfinement

Une nouvelle phase du déconfinement s'annonce pour le mercredi 9 juin, avec la réouverture des restaurants et commerces avec jauges, et le couvre-feu repoussé à 23 heures. Dans certains départements, comme les Alpes-Maritimes, on a hâte, d'autant que le Covid-19 y circule de moins en moins.

Au cœur du vieux Nice (Alpes-Maritimes), c'est presque le retour à la normale. Longtemps le département français plus touché par le Covid-19, il affiche désormais des taux bas. 32 cas pour 100 000 habitants. Une embellie qui donne des idées à certains. "Pourquoi continuer à porter le masque ? En plus nous sommes dans une région touristique, ce serait très bien qu'on puisse de nouveau vivre normalement", dit un passant. "Je pense qu'il ne faut pas se précipiter, on est bien comme ça et que ça continue", dit une autre.

Bientôt le retour à la vie d'avant

Certains restaurateurs proposent au gouvernement une ouverture sans condition des restaurants et commerces, et une suppression du couvre-feu, dans une optique de test à échelle nationale. En attendant, dans deux jours, partout en France, le couvre-feu sera décalé à 23 heures. Cafés et restaurants seront à nouveau ouverts. Presque un retour à la vie d'avant