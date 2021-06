21 juin : des rues sans fête ni musique ?

L'édition 2021 de la fête de la musique sera particulière : ce sera une fête de la musique mais sans concert dans les rues. "L'objectif numéro un cette année, c'est d'éviter les attroupements. Du coup, pas de musique improvisée dans les rues ou sur les places publiques. Pourtant, c'est ce qui fait le charme de la fête de la musique depuis 40 ans maintenant", relève le journaliste France Télévisions Alexandre Le Quéré.

Pas de concert dans les bars

"Pas de concert non plus dans les bars et les restaurants car cela pourrait déborder sur la voie publique. Les consignes du ministère de la Culture sont très claires et les préfectures pourraient aussi prendre des arrêtés pour éviter les regroupements", poursuit le journaliste. La musique, "on pourra l'écouter dans des salles bien précises : les auditoriums, les salles de spectacle en observant les règles en vigueur. Le public doit être assis avec le masque, et le pass sanitaire sera obligatoire pour les spectacles de plus de 1 000 personnes".