Déconfinement : un retour en classe en trois phases

C’était l’une des annonces du déconfinement les plus attendues : la réouverture des écoles, qui concernent plus de 12 millions d’élèves. Mardi 21 avril au matin, le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a dévoilé ses pistes pour un retour progressif en classe. Après huit semaines d’interruption, la rentrée devrait se faire en trois étapes.

Retour à la normale pour toutes les classes le 25 mai

Dès le 11 mai, les élèves de grande section de maternelle, de CP et de CM2 retrouveront les bancs de l’école. Une semaine plus tard, ce sera au tour des 6e, 3e, première et terminale, et certaines classes de lycées professionnels avec activités industrielles. Enfin, retour à la normale pour toutes les classes le 25 mai. "Le but n’est pas de boucler les programmes à tout prix, ce serait un but artificiel. En revanche, il est de pouvoir faire le point sur là où en est chaque élève et comment on le consolide dans ses apprentissages", a expliqué Jean-Michel Blanquer.

