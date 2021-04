Déconfinement : un protocole sanitaire renforcé pour la réouverture des écoles

Selon le dernier bilan de l’épidémie de Covid-19 en France, en date du 21 avril, près de 13 000 nouvelles admissions à l’hôpital ont été enregistrées en une semaine, et les taux d’incidence du virus restent disparates d’une région à l’autre. Pourtant, le gouvernement a précisé le calendrier du déconfinement, avec une première étape, la réouverture des écoles le 26 avril. "Un renforcement du protocole sanitaire est prévu, avec la fermeture systématique des classes dès la détection d’un cas de coronavirus", précise la journaliste de France Télévisions, Anaïs Hanquet, sur le plateau du 8 Heures de France 2, jeudi 22 avril.

Des autotests pour les lycéens et les enseignants

Les tests salivaires pour les élèves de primaire et de maternelle seront également renforcés, pour augmenter le rythme à un million de tests par semaine. "La vraie nouveauté, cependant, ce sont les autotests pour les lycéens, qui retourneront à l’école à partir du 3 mai. Le but est qu’ils se testent eux-mêmes au moins une fois par semaine. Les enseignants devront aussi utiliser ces autotests, à raison de deux fois par semaine. Tout cela devrait être confirmé par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Education nationale jeudi soir", conclut Anaïs Hanquet.