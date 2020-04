Déconfinement : un dispositif de désinfection de caddies sur les parkings

Dans le garage Ocene, une idée toute simple est née pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus dans les supermarchés. "On a fait des découpes puis on a monté le premier prototype" de désinfection des caddies, explique Samuel Brindejonc, directeur des opérations et services Ocene à Louvigné-du-Désert (Ille-et-Vilaine). Cette arche, installée déjà sur le parking d'une grande surface locale, désinfecte les caddies après utilisation et fonctionne déjà à plein régime.

Une arche qui désinfecte des dizaines de chariots

"C'est enfantin pour la mise en place : ça dure 5 minutes. Il y a un branchement d'eau avec un bidon de virucide et puis une fois que la machine est lancée, on peut passer les chariots par dizaines", témoigne Baptistin Vanderkalen, directeur du Super U de Louvigné-du-Désert (Ille-et-Vilaine). Des caddies désinfectés qui rassurent même les visiteurs les plus inquiets. "On se sent plus protégé", estime un client.

Le JT

Les autres sujets du JT