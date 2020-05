VIDEO. Déconfinement : de nombreuses plages rouvrent ce week-end

Dans le Nord, à Malo-les-Bains, les enfants attendaient de remettre les pieds dans le sable depuis deux mois. "On est venus tout de suite, dès le matin pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Les enfants se sont préparés en cinq minutes au lieu de 45 minutes", précise une mère de famille.

Une amende de 135 euros pour les contrevenants

Comme dans cette commune des Hauts-de-France, de nombreuses plages ont rouvertes, samedi 16 mai, sur le littoral français pour ce premier week-end de l'après-confinement. Mais les règles restent strictes. Pour pouvoir se balader, il faut rester actif sur la plage. Sport et baignade sont autorisés mais se reposer ou bronzer sur la plage est interdit.

Les gendarmes et les policiers municipaux font de la pédagogie pour que les Français comprennent les règles sanitaires. "Les gens ont mal compris la pratique alors on leur apprend, comme cela ça évite de se répéter, mais je pense qu'aujourd'hui on va beaucoup se répéter", précise Pascal Desuert, directeur de la prévention et de la sécurité à la police municipale de Dunkerque dans le Nord. L'amende pour les contrevenants sera à l'avenir de 135 euros.