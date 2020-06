Déconfinement : les salles de sport rouvrent en Île-de-France

Depuis lundi 15 juin, on peut à nouveau faire du sport dans les quelque 4 370 salles de fitness. L’activité a repris, en revanche les salles doivent respecter un protocole sanitaire très strict. "Le port du masque n’est pas obligatoire pour les adhérents mais en revanche ils doivent se nettoyer les mains au gel hydroalcoolique à l’entrée du club. On a bien espacé les machines pour respecter les distanciations sociales et en revanche, à l’étage, quand vous prenez les machines pour travailler le cardio, on a banni une machine sur deux", explique Camille Bertrand, manager de club.

Les adhérents sont de retour. "Cela faisait un peu plus de deux mois que l’on avait dû stopper par la force des choses et même si l’on essaye de s’organiser le soir à la maison avec du matériel que l’on trouve comme ça, ce n’est pas pareil", indique Didier, un sportif adhérent.

