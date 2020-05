Déconfinement : les préfets s’activent

La course contre la montre a démarré pour de nombreux préfets en France. Ils font partie des acteurs majeurs du déconfinement qui doit commencer dès le lundi 11 mai prochain. D’ici là, ils s’entretiennent notamment avec les maires pour adapter les consignes du gouvernement aux problèmes à résoudre au niveau local. "Les maires ont forcément un peu d’inquiétude, il faut dire les choses telles qu’elles sont", reconnaît Louis Le Franc, préfet de l’Oise.

La réouverture des écoles, un sujet épineux

Parmi les problématiques longuement débattues dans ces échanges entre élus locaux et préfet, la question de la réouverture des écoles est sur toutes les lèvres. Dans ce cas, ce sera au maire d’avoir le dernier mot. "Mais il ne va pas prendre cette décision seul. Il va le faire en liaison étroite avec le préfet", remarque Louis Le Franc. L’un des autres enjeux pour le préfet reste la reprise de l’activité professionnelle qui devrait se faire avec un port du masque de plus en plus généralisé.

