Déconfinement : les plus de 65 ans autorisés à sortir de chez eux le 11 mai

C’est un changement de doctrine qui soulage beaucoup de personnes âgées dans les rues de Dijon (Côte-d’Or). Le confinement des plus de 65 ans, qui devait à l’origine être prolongé, s’achèvera bien le 11 mai prochain. “On a besoin d’air, surtout on a besoin de voir du monde”, explique une dame âgée. Cette semaine, le président du conseil scientifique avait pourtant défendu le maintien du confinement des personnes les plus fragiles, notamment dans les Ehpad, où le Covid-19 a fait plus de 7 000 victimes. Mais même dans les maisons de retraite, les directeurs insistent sur la nécessité d’autoriser rapidement un contact sécurisé avec les proches et des intervenants extérieurs.

Les libertés publiques doivent prévaloir

“La pression était devenue trop forte”, commente Julien Gasparutto, journaliste France Télévisions en duplex du palais de l’Élysée, à Paris, à propos du revirement de situation. Pour Emmanuel Macron, confiner les personnes âgées plus longtemps est une position “socialement intenable. Ce qui doit prévaloir, dit-il, ce sont les libertés publiques. Il a donc décidé de le faire savoir”, ajoute le journaliste. Dimanche 19 avril, lors d’une allocution, le Premier ministre, Édouard Philippe, évoquera aussi le déconfinement.