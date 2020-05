Déconfinement : les ostéopathes reprennent les consultations en cabinet

Dans la salle d’attente du cabine de l’ostéopathe Christophe Couturaud à Pinsaguel, en Haute-Garonne, pas plus d’un patient à la fois. La réouverture des cabinets s’accompagne de mesures sanitaires spécifique pour limiter les risques de contagion. Désinfection des mains, port du masque et prise de température pour le patient, masque, charlotte et blouse intégrale pour le praticien.

Des rendez-vous "beaucoup plus adaptés"

"Il y a eu une préparation préalable nécessaire, c’est-à-dire une décontamination du cabinet avant chaque patient, entre chaque patient. Donc forcément, le délai de consultation est plus long. On voit, certes, moins de patients dans la journée, mais peut-être d’une manière beaucoup plus calme et beaucoup plus adaptée, tranquille et confortable", explique Christophe Couturaud.