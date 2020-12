Déconfinement : les nouvelles mesures en vigueur le 15 décembre

Le Premier ministre Jean Castex a fait de nouvelles annonces, jeudi 10 décembre. "Les règles seront plus strictes que ce que nous avons envisagé", a-t-il admis. À partir de mardi 15 décembre, il n'y aura plus de confinement, mais un couvre-feu sera instauré de 20 heures à 6 heures, contrairement à l’horaire de 21 heures qui avait été annoncé en novembre. Il ne s’appliquera pas le soir de Noël, mais bien à celui du Nouvel An. L’opinion est assez mitigée sur ce point, comme ont pu le constater les équipes de France Télévisions. "Le Nouvel An, c’est la fête, on boit, on mange ; bon, on peut s’en passer!", estime un passant. "Moi, je suis vieille, réagit une femme interrogée. Mais, pour les jeunes, je trouve ça horrible !".

Les déplacements en France de nouveau autorisés

Les annonces de Jean Castex ont eu l'effet d'une douche froide pour les lieux recevant du public, comme les cinémas, les théâtres, et les enceintes sportives. Ils resteront fermés le 15 décembre, contrairement à ce qui était prévu. Leur ouverture est repoussée au plus tôt au 7 janvier 2021, soit trois semaines de fermeture supplémentaires. Bonne nouvelle cependant : au 15 décembre, les déplacements seront autorisés partout en France, sans attestation, hormis pendant le couvre-feu.

