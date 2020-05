Déconfinement : les médecins généralistes retrouvent leurs patients

À l'heure où de nombreux commerces sont encore fermés dans son quartier, le médecin Yohan Saynac n'a jamais cessé de consulter. Depuis quelques jours, ce généraliste de Pantin (Seine-Saint-Denis) retrouve ses habitués comme Huguette, 85 ans, qui a quitté pour l'occasion son appartement.

Des masques et du gel disponibles devant le cabinet

"C'est ma première sortie. Je ne suis pas sortie avant parce que j'avais peur, je suis une personne à risque", explique Huguette. Son médecin interprète ses analyses de sang et fait le bilan de son confinement. "On a une fenêtre de tir pour s'occuper des pathologies, pour aller faire les examens qui étaient nécessaires. Dans trois semaines, peut être que nous serons obligés de revenir à cette période de confinement. Il faut faire ses examens maintenant", conseille le médecin. Pour accueillir les patients dans les meilleures conditions sanitaires possibles, des masques et du gel sont disposés dès l'entrée.