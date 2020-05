Déconfinement : les Hauts-de-France en rouge, "une déception" pour la maire d'Amiens

La région était classée orange ces derniers jours.

Le classement de la région Hauts-de-France en rouge dans le plan de sortie du confinement est "une déception" pour Brigitte Fouré, maire UDI d'Amiens (Somme), vice-présidente de la région Hauts-de-France. Elle réagit jeudi 7 mai sur franceinfo aux annonces du gouvernement.

"Nous étions classés rouge au départ, mais les cartes de ces derniers jours nous classaient orange. Et c'est ça qui nous a donné espoir de passer au vert évidemment […] J'imaginais quand même qu'on pouvait être vert dans la mesure où le nombre de lits de réanimation occupés dans notre hôpital est en diminution depuis quelques jours maintenant. Mais je comprends bien en même temps, puisque j'ai écouté avec attention le ministre de la Santé, l'objectif de prévoir une marge de manœuvre au cas où l'épidémie repartirait", a déclaré Brigitte Fouré.

Les écoles rouvertes mais pas les collèges

L'objectif de la maire d'Amiens est désormais "de protéger les habitants de ma ville et de faire en sorte que les gestes barrières soient respectés. Pour autant, j'ai décidé de rouvrir les écoles la semaine prochaine, en accord avec le rectorat et la préfecture. Nous allons accueillir quelques centaines d'enfants, parce que ce que je craignais le plus, c'était le décrochage scolaire (…) mais c'est un vrai challenge de la part de l'ensemble du personnel de la Ville parce qu'évidemment, cela a supposé des engagements, l'entretien des écoles, un nettoyage approfondi, etc."

Le classement de la région en rouge va interdire la réouverture des collèges dans l'immédiat. "Cet aspect-là apparaissait comme une possibilité […] Je pense que les collégiens avaient bien conscience qu'il n'était pas question qu'ils reviennent au collège à partir du 18 mai […] On verra comment évoluera cette carte d'ici la fin du mois, si les collégiens pourront reprendre le chemin de leur collège au mois de juin, même s'il ne reste que quelques semaines de classe", a indiqué la maire d'Amiens.