Déconfinement : les Galeries Lafayette et le Printemps à Paris resteront fermés jusqu'au 10 juillet

La préfecture applique ainsi la décision gouvernementale empêchant les centres commerciaux de plus de 40 000 m2 de rouvrir en Ile-de-France.

Il va falloir patienter avant de pouvoir aller faire du shopping dans les grands magasins parisiens. Les Galeries Lafayette et le Printemps, en premier lieu, sont fermés au public jusqu'au 10 juillet, en application de la décision gouvernementale empêchant les centres commerciaux de plus de 40 000 m2 de rouvrir en Ile-de-France, a annoncé mercredi 13 mai la préfecture de police de Paris.

D'autres arrêtés allant dans le même sens ont été pris concernant d'autres centres commerciaux de Paris et de sa région : Aéroville, Beaugrenelle, Forum des Halles et Italie 2.

Les syndicats inquiets pour les enseignes

La date du 10 juillet correspond également à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, votée par le Parlement la semaine dernière.

Dans un communiqué, le syndicat Unsa du Printemps dit "s'inquiéter des conséquences de cette mesure pour l'emploi dans les petites et moyennes entreprises du commerce, pour lesquelles les Grands Magasins du boulevard Haussmann sont un vecteur essentiel à leur développement".

"L'Unsa-Printemps entrera, dès demain, en négociation nationale avec la direction du Printemps et les partenaires sociaux, de la CGC et de la CGT, pour mettre en place des commissions Covid-19 locales", chargées de "veiller au déploiement et au respect des mesures sanitaires présentées dans les CSE et faire évoluer" les mesures et pratiques préventives en fonction de l'évolution de l'épidémie, "pour ainsi les adapter aux circonstances".