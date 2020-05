Déconfinement : les commerces reprennent peu à peu

Après des semaines de confinement, il est temps de récompenser les enfants qui sont restés sages malgré la complexité de cette période. Des parents n’hésitent pas à se rendre dans les magasins de jouets pour acheter de quoi occuper leurs enfants, pour certains encore privés d’accès aux parcs et jardins. "Ce qui fait aussi une qualité des ventes aujourd’hui, c’est que la dépense moyenne par consommateur est plus élevée que d’habitude. On dépasse les 50 €", rapporte Franck Mathais, porte-parole de l'enseigne JouéClub.



De nouvelles manières de consommer

S’ils ont repris leurs habitudes d’achats, les Français y ont apporté quelques ajustements. Les paiements par carte bancaire sont en très nette hausse pour éviter tout contact avec le vendeur. Au contraire, les magasins de vêtements n’inspirent que très peu confiance aux consommateurs. "Le textile fait un peu peur. D’abord, parce qu’on les essaye souvent. Et puis ensuite parce que certains magasins ont mis en place des procédures qui sont, objectivement, contraignantes pour le client", constate Oliver Dauvers, spécialiste de la grande distribution.

