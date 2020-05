Déconfinement : les clients peuvent à nouveau arpenter les allées du Printemps-Haussmann

Jeudi 28 mai, les premiers clients du Printemps-Haussmann, à Paris, sont entrés sous les applaudissements des vendeurs. Après deux mois et demi de fermeture, c’est l’impatience pour les uns et le soulagement pour d’autres. "Dans la mesure où chacun met un masque, du gel hydroalcoolique régulièrement et fait attention, on est en sécurité", affirme une cliente. À l’extérieur, une longue file d’attente s’est formée.

7 200 clients maximum autorisés en même temps à l’intérieur du magasin

Pour entrer dans le grand magasin, le masque et la désinfection des mains sont obligatoires. Le comptage des clients est enclenché, 7 200 maximum sont autorisés en même temps à l’intérieur du bâtiment. Habituellement, c’est plus du double. L’ensemble des salariés est de retour, avec de nouvelles consignes : porter un masque, nettoyer les vitrines et cabines, servir le client, mais de loin. Des responsabilités en plus.

Le JT

Les autres sujets du JT